O “anjo de Chaves” que mudou a vida de Matheus Pereira

O jogador apareceu com 18 anos, no Sporting, mas cedo ficou com o rótulo de indisciplinado. Agora, dá cartas em Inglaterra.

Penálti assinalado aos oito minutos — 0-1, por Matheus Pereira. Penálti assinalado aos 56’ — 2-3, por Matheus Pereira. É certo que não há melhor momento de finalização do que o penálti, mas também é certo que ser chamado a batê-los na Liga inglesa já é um cartão-de-visita e tanto. Matheus Pereira já não é o jovem rebelde cuja confiança no talento enevoava o trabalho, colocando-o como via acessória para o sucesso.

Depois de ter passado pelas mãos de Luís Castro, no Desportivo de Chaves — Matheus diz que Castro foi um anjo na sua vida —, o extremo já não é esse jogador problemático, indisciplinado e caprichoso. É, agora, alguém que dribla e resolve jogos naquele que é, para muitos, o melhor campeonato do mundo.

Neste sábado, no terreno do Wolverhampton, o West Bromwich teve no luso-brasileiro o elemento-chave do triunfo (2-3), que permitiu deixar os “wolves” com mais um jogo sem vencerem — o sexto seguido. O português Fábio Silva e o ex-Liga portuguesa Boly marcaram pela equipa da casa, mas é para Matheus Pereira que apontam os holofotes.

Aos 24 anos, o extremo formado no Sporting já é um dos bons valores da Liga inglesa. Ajudou o West Brom a subir à Premier League — foi o jogador do ano para os adeptos do clube —, sendo o “rei das assistências”, com 16, jogador mais profícuo em passes para finalização (2,8 por jogo) e um dos principais dribladores. Marcou, ainda, oito golos, mesmo não sendo esse o seu pelouro.

Nesta temporada, na Premier League, já não consegue ser o “dono da bola” como era no segundo escalão. Uma inevitabilidade, talvez, mas o certo é que há dados que atestam que Matheus Pereira poderia ser um jogador decisivo em equipas de outro nível. O West Brom ocupa o penúltimo lugar, com apenas 11 pontos e 14 golos marcados — é o terceiro pior ataque da prova.

Mesmo jogando numa equipa pouco dada a remates Diogo Cardoso Oliveira de sucesso, Matheus Pereira leva três golos e três assistências (participação directa em quase 50% dos golos da equipa) e está, segundo dados do Who Scored, no top-10 de jogadores com mais “key passes”, isto é, passes que redundam em situações de finalização de colegas de equipa. À frente de Matheus estão, sobretudo, jogadores que alimentam ataques concretizadores como o do Man. City, Man. United, Chelsea ou Everton.

Não sendo uma conclusão directa e garantida, tal poderá significar que há talento a menos no West Brom para acompanhar e concretizar aquilo que o ex-Sporting produz.

O “anjo de Chaves”

Voltando ao percurso estranho de Matheus Pereira, importa recordar que o extremo foi uma das pérolas da década de 90 que saiu de Alcochete, depois de vir do Brasil com 14 anos.

Na academia “leonina”, saiu de uma não particularmente rica geração de 96, jogando quase sempre com colegas mais velhos, das bem mais fortes “fornadas” de 94 e 95 — foi colega de equipa de Domingos Duarte, Rúben Semedo, Gelson, Podence ou Palhinha.

Foi pela mão de Jorge Jesus que se estreou nos seniores, em 2014-15, com cinco golos em 18 jogos, com apenas 18 anos, mas a época seguinte foi penosa. Pouco utilizado na equipa principal, foi mesmo relegado para a equipa B.

Até que foi salvo pelo “anjo”. Emprestado ao Desp. Chaves, encontrou Luís Castro. O técnico chegou a definir, em conversa na Quarentena da Bola, o que encontrou em Matheus Pereira.

“O Matheus não jogava no Chaves, quando eu cheguei, porque pensava que ser jogador de futebol era pôr o necessaire Louis Vuitton debaixo do braço, pôr um gelzinho na cabeça, um bom perfume e ter um carro e dar umas voltas com ele. Pensou que, em Chaves, eram todos menos do que ele. Eu punha-o a aquecer 90 minutos e lançava-o a dois ou três minutos do fim. Houve um dia que ele chegou ao treino e pediu para falar comigo.”

Dessa conversa, saiu um pacto entre ambos e, a partir daí, Matheus foi Matheus. Ajudou o Desp. Chaves a chegar ao sexto lugar na Liga e, sem contar para José Peseiro, no Sporting, foi para a Alemanha. Infeliz no último classificado da Bundesliga, o Nuremberga, deu um passo atrás, no West Brom.

A partir daí, já se sabe o que aconteceu. Golos, assistências, dribles, West Brom a subir à Premier League e Inglaterra de boca aberta com Matheus. O clube pagou 9,5 milhões de euros para ficar com o jogador.

Pelo que dizem os números, não estivesse Matheus Pereira “enjaulado” num West Brom modesto e talvez o destaque fosse ainda maior. Que o diga Diogo Jota, cuja arte em Liverpool atingiu níveis de estrelato que não conhecera no Wolverhampton