Morreu o famoso produtor Phil Spector, que se encontrava na prisão

O produtor americano Phil Spector morreu este sábado aos 81 anos. Conhecido por ter criado uma técnica de gravação que seria cunhada como “Wall of Sound”, terá morrido de “causas naturais”, enquanto cumpria uma sentença de prisão de 19 anos pelo assassinato da actriz Lana Clarkson, em 2003. A condenação ocorreu em 2009. Ao longo dos anos trabalhou com os Beatles, The Righteous Brothers, Leonard Cohen, The Ramones ou Ike & Tina Turner. A morte foi comunicada este domingo pelo departamento penitenciário da Califórnia.

Nascido a 26 de Dezembro de 1939, em Nova Iorque, Phil Spector era uma personagem excêntrica, tendo-se tornado num dos mais ricos e celebrados produtores musicais americanos quando contava menos de 20 anos. Don"t You Worry My Little Pet, composto e produzido para os Teddy Bears em 1958, seria o primeiro passo numa carreira fulgurante que teve nos Beach Boys e nos Beatles admiradores incondicionais. Inventor do método “Wall of Sound”, que consistia na criação de um som cheio e repleto de eco, obtido pela sobreposição de camadas sonoras na qual participavam dezenas de músicos, Phil Spector definia as suas obras como “uma abordagem Wagneriana ao rock & roll: pequenas sinfonias para os miúdos.”

<_o3a_p>