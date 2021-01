O pior dia da pandemia: Portugal regista novos máximos de 10.947 casos e 166 mortes

Portugal registou este sábado mais 10.947 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e 166 mortes, dois novos máximos desde o início da pandemia. O maior aumento diário de casos registado anteriormente foi na quinta-feira, com 10.698 infectados, e o de mortes foi na sexta-feira, data em que foram reportadas mais 159 mortes por covid-19.

Embora divulgados no boletim deste sábado da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de sexta-feira. No total, o país contabiliza 8709 óbitos e 539.416 pessoas infectadas desde Março.

Segundo os dados que constam do boletim deste sábado, Lisboa e Vale do Tejo soma 3975 novos casos (36% do total de novas infecções) e a região Norte mais 3795 infectados (35%).

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 252.760 casos acumulados desde o início da pandemia. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 179.873 casos; o Centro, com 71.489 casos (mais 2136 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 17.812 casos (mais 510) e o Algarve, com 12.112 infectados (mais 402).

O arquipélago dos Açores regista um total de 2881 casos de infecção (mais 50) e a Madeira contabiliza 2489 casos (mais 79).