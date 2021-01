Vitorino Silva quer levar as questões ambientais a Belém

E ao sétimo dia, as questões ambientais entraram na campanha das presidenciais

O candidato presidencial Vitorino Silva sublinhou, neste sábado, a necessidade de falar sobre as questões ambientais, considerando que a classe política tem medo de o fazer, e comprometeu-se a levar estes problemas a Belém, seja ou não eleito.

“Estou contente por trazer este tema à baila. Às vezes os políticos têm medo de falar de questões ambientais e eu pergunto-me porquê”, disse Vitorino Silva durante uma conversa por videoconferência com uma associação da vila de Sobrado, em Valongo.

O tema em concreto que “trouxe à baila” foi o aterro da Recivalongo em Sobrado, que é há vários anos contestado pela população e pela Associação Jornada Principal, que durante cerca de 40 minutos expôs as suas preocupações ao candidato a Presidente da República.

“Ainda nem pensava ser candidato e estive aí de forma anónima”, recordou Vitorino Silva, afirmando que agora que “os focos” estão virados para si, quer que a causa dos habitantes desta vila também seja iluminada. E, para isso, assegurou que faria chegar aos restantes candidatos este problema.

“Eu quero sete cartas, uma para mim e depois entrego uma a cada candidato. Quem ganhar as eleições tem já um problema para resolver”, repetiu, comprometendo-se a ir pessoalmente a Sobrado, a caminho de Lisboa no domingo, para as ir buscar.

No final da conversa, o candidato reforçou a necessidade de discutir e resolver os problemas ambientais, para bem das gerações futuras.

“Eu nasci na altura certa, mas tenho a certeza que os nossos jovens não dizem o mesmo, porque não encontraram o planeta tão bem como nós. Temos de criar condições para que as próximas gerações encontrem o planeta tão bem como nós os encontramos”, sublinhou.

Pelo segundo dia consecutivo, Vitorino Silva optou por fazer campanha à distância e a partir de casa, na freguesia de Rans, concelho de Penafiel (Porto), cumprindo o confinamento geral que entrou em vigor na sexta-feira.

“Eu sou do povo. Recebi uma mensagem da Protecção Civil a dizer para estar em casa, e eu não quero mordomias dos políticos”, explicou.