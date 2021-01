Dentro da noite encerrada: “O negócio está por um fio”

Num bar com iluminação a meia-luz e música em volume de pôr as colunas de som a tremer, anuncia-se mais um espectáculo de uma dupla com décadas a somar noites de entretenimento em espaços nocturnos do Porto dedicados à área artística em que se move. Dos degraus que saem do camarim até um patamar virado para a sala onde habitualmente estaria o público descem Roberta Kinsky e Katy Wandolly, duas artistas de um grupo maior que habitualmente actua numa das poucas casas da cidade vocacionadas para a arte do transformismo, que ainda sobrevive.