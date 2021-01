Autoridades eleitorais do Uganda confirmam reeleição do Presidente Museveni

A Comissão Eleitoral do Uganda confirmou este sábado as previsões avançadas na véspera e anunciou a reeleição do Presidente Yoweri Museveni para um sexto mandato. O seu principal adversário, o deputado e rapper Robert Kyagulanyi Ssentamu, mais conhecido por Bobi Wine, insiste, no entanto, que houve fraude eleitoral e pede à população ugandesa para não aceitar os resultados.

Segundo as autoridades eleitorais, Museveni, de 76 anos (e no poder desde 1986) obteve 58,6% do total de votos na eleição presidencial de quinta-feira, ao passo que Wine, de 38 anos, se ficou pelos 34,8%.

“Foi a eleição mais fraudulenta da História do Uganda”, acusou Wine, em declarações à Reuters. “Gostaria de partilhar os vídeos de toda a fraude e das irregularidades assim que a Internet seja restabelecida”, disse ainda, citado pela BBC.

O Governo mantém o acesso à Internet e às redes sociais bloqueado desde terça-feira, alegando motivos de segurança. Uma decisão que Wine diz ser essencialmente política, uma vez que os seus apoiantes são sobretudo jovens e que a sua campanha investiu bastante na comunicação digital.

A campanha eleitoral foi bastante violenta e ficou marcada por mais de 50 mortes e por inúmeras detenções de activistas e opositores do Presidente Museveni, que o acusam de repressão e perseguição política, incluindo de Wine, que foi preso em três ocasiões.

We are deeply troubled by persistent reports of fraud in Uganda’s January 14 elections, the Ugandan authorities' denial of accreditation to election observers, violence and harassment of opposition figures, and the arrest of CSO members. [1/3] — Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) January 16, 2021

Bobi Wine denunciou também a presença de centenas de soldados nas imediações da sua casa, em Kampala, dizendo que foram mobilizados para o intimidar.

Um porta-voz do Exército explicou, no entanto, à Reuters que apenas se pretende garantir a segurança do candidato, caso decida sair à rua.

Numa mensagem publicada este sábado no Twitter, o responsável pelo gabinete de Assuntos Africanos do Departamento de Estado norte-americano, Tibor Nagy, falou em eleições “essencialmente defeituosas” e lançou várias críticas ao Governo ugandês.

“Estamos profundamente preocupados com os relatos persistentes de fraude nas eleições de 14 Janeiro no Uganda, com a recusa das autoridades ugandesas de acreditação de observadores internacionais, com a violência e o assédio contra figuras da oposição e com a detenção de elementos das organizações da sociedade civil”, escreveu Nagy. “O processo eleitoral do Uganda foi essencialmente defeituoso”.

Na quinta-feira também houve eleições legislativas, mas os resultados ainda não foram oficializados. Por enquanto, sabe-se que a Plataforma da Unidade Nacional, de Wine, está na calha para substituir o Fórum para a Mudança Democrática como partido mais representado no Parlamento ugandês.

O Movimento da Resistência Nacional, de Yoweri Museveni, deve conquistar uma maioria confortável na assembleia do Uganda.