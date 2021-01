Alemanha: Armin Laschet é o novo líder da CDU

Armin Laschet, o chefe do governo da Renânia do Norte-Vestfália, é o novo líder da União Democrata-Cristã (CDU), o partido de Angela Merkel.

Com um discurso baseado na palavra “confiança”, e único candidato que falou da sua história pessoal, Laschet lembrou que há muitas pessoas que confiam primeiro na chanceler, Angela Merkel, e de seguida, na CDU. “Essa confiança não se herda” automaticamente, disse, é preciso conquistá-la, defendeu.

Num congresso que decorre de modo digital, por causa das restrições decretadas pela pandemia, 1001 delegados escolheram o novo chefe do partido. Na primeira volta, Friedrich Merz teve 385 votos, Armin Laschet 380, e Norbert Röttgen 224. Na segunda volta de desempate, Laschet obteve 521 votos, Merz 466.

Laschet representa a linha de uma CDU mais ao centro e, no seu discurso, repetiu esta tónica. Merz defendia uma CDU mais à direita, e Röttgen focou a sua campanha na necessidade de chegar às gerações mais jovens.

A diferença de tom entre os candidatos foi notória nos discursos desta manhã: Laschet falou do seu pai, mineiro, para sublinhar que é preciso confiança na equipa, e no final, saiu de trás de púlpito para mostrar a medalha da sorte que ele lhe deu para o congresso.

Disparando contra Merz, que fez carreira, e fortuna, na consultora BlackRock, disse que a CDU não precisa de um CEO mas de um capitão de equipa. Prometeu não polarizar, lembrando o que aconteceu no Capitólio dos EUA. Falou aos políticos regionais da CDU, recordando o assassínio de Walter Lübcke, de Kassel, morto pela extrema-direita.

O resultado põe Laschet perto de poder ser o candidato da CDU às legislativas de Setembro. Mas este ano têm surgido dúvidas face à maior popularidade de políticos como o chefe do governo da Baviera, Markus Söder, ou o ministro da Saúde, Jens Spahn.

Spahn concorreu em equipa com Laschet, e a sua intervenção no congresso foi arriscada: usou o tempo dado aos delegados para fazer perguntas para lembrar que está a concorrer com Laschet e defender que esta candidatura em duo é uma vantagem (os dois representam pontos de vista diferentes, Spahn, que teve Wolfgang Schäuble como mentor no ministério das Finanças, foi sempre mais crítico de Merkel).

A imprensa alemã tem vindo a fervilhar com a especulação de que o popular ministro da Saúde poderia vir a ser o candidato a chanceler; analistas políticos não excluem que possa haver uma troca na equipa Laschet-Spahn. Spahn negou esses rumores.

As eleições vão decorrer com a pandemia a ter um papel chave, e Laschet tem sido criticado pela sua gestão na Renânia do Norte-Vestfália. Já o ministro da Saúde, Jens Spahn, ganhou um protagonismo que o deixou entre os políticos mais populares, mesmo estando sob fogo pelo início um pouco atribulado da campanha de vacinação contra a covid-19 da Alemanha.