No novo Clubhouse de Lagos, Louis Anjos prepara o restaurante de fine dining

O chef Louis Anjos deixou o Bon Bon (uma estrela Michelin) para abraçar um novo projecto no Algarve, ao comando dos restaurantes do resort Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos. Enquanto o espaço de fine dining só deverá abrir na Primavera, já se provam os sabores da ria no novo Clubhouse.

Recebe-nos um dia de Inverno. A cidade adormecida sobre as falésias, o extenso areal praticamente deserto, a ameaça de tempestade a enrolar ondas e a espantar gaivotas, o azul coberto de nuvens, os canais tristonhos da ria lá ao fundo. Há restaurantes com vista e vistas que, de tão amplas e prodigiosas, quase nos fazem esquecer que estamos à mesa, até num dia melancólico de Inverno. É assim no restaurante do novo Clubhouse do resort Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, aberto desde 14 de Novembro.