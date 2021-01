Audi aposta na maturidade do A3

A nova geração do Audi A3 Sportback é, essencialmente, uma evolução do modelo que substitui. O que, dado o sucesso da última fornada, pode ser uma aposta certeira.

Há receitas que requerem apenas apuramento ou um ligeiro repensar de temperos. Esse foi provavelmente o pensamento de grande parte da equipa que desenvolveu a quarta geração do Audi A3 Sportback, ao respeitar a filosofia e a história do modelo, tentando, porém, colocá-lo em sintonia com a terceira década do século XXI. Ou seja, chega “digitalizado e totalmente conectado”, ainda que mantenha o espírito desportivo que o fez, a partir de 1996, conquistar uma fatia de clientes fiéis.