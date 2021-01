Vinha do Jeremias, a prova de que a Syrah gosta do Alentejo

João Portugal Ramos voltou a lançar no final de 2020 três tintos Single Vineyard (vinhos de uma só vinha), todos de Estremoz, no Alentejo, todos com 14,5% de álcool e todos da colheita de 2017. Um de Syrah, o Vinha do Jeremias; outro de Touriga Nacional, o Vinha de S. Lázaro; e um terceiro de Aragonez e Syrah, o Quinta da Viçosa.