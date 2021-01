Renováveis: Pequena produção em autoconsumo dispensada de vistoria

Governo agiliza entrada em exploração de instalações até um megawatt com autorização provisória incluída nas medidas de apoio no estado de emergência.

O decreto-lei que vem estabelecer mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência também pretende agilizar a entrada em exploração de centros electroprodutores e unidades de produção de energia eléctrica para autoconsumo a partir de energias renováveis com até 1 megawatt (MW) de potência instalada.