Ministro das Finanças testa positivo à covid-19

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, testou positivo à covid-19, anunciou neste sábado o Ministério das Finanças, em comunicado.

O governante “está em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas e encontrando-se a trabalhar”, adiantou a mesma fonte.

A notícia da infecção do ministro das Finanças por SARS-CoV-2 sabe-se no dia em que Portugal bateu um novo máximo de casos positivos: 10.947 casos. Registaram-se 166 mortes.

O primeiro caso de covid-19 no Governo foi o do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, em Outubro. Em Novembro confirmaram-se as infecções do secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, e do ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

Na semana passada soube-se que a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, está também infectada com o novo coronavírus.

Na sequência de outros contactos, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, e o ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, ficaram em isolamento profiláctico, embora os testes realizados tenham sido negativos.