Relvado congelado adia V. Guimarães-Farense

O V. Guimarães-Farense da 14.ª jornada da I Liga foi adiado para as 18 horas deste domingo, devido à camada de gelo formada sob o relvado do estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

“Relvado condicionado pelo gelo adia o jogo Vitória SC-SC Farense”, adiantou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional no Twitter.

Depois de ter atrasado o início da partida por 30 minutos, o árbitro Fábio Veríssimo voltou ao relvado, às 18h30, para decidir que não estavam reunidas as condições para a realização do encontro entre minhotos e algarvios.

O relvado congelou junto ao topo sul do Estádio D. Afonso Henriques, devido à reduzida exposição solar, impedindo que a camada de gelo derretesse.

Os funcionários do clube tentaram derreter o gelo com a ajuda de “picadores" improvisados e com água quente, quando as temperaturas rondam os zero graus na “cidade berço”, um método ineficaz que não deixou alternativa a Fábio Veríssimo.

Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 20 pontos, e Farense, 13.º, com 12, fizeram os exercícios de aquecimento, mas recolheram aos balneários por volta das 18 horas.