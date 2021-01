PSG sobe à liderança e Villas-Boas tropeça na Liga francesa

Frente ao Angers, o PSG surgiu com um “onze” próximo da máxima força. Havia Mbappé, Di María, Neymar ou Kean, mas a equipa foi tudo menos capaz, sobretudo na primeira parte.

O PSG venceu neste sábado o Angers, por 0-1, em jogo da ronda 20 da Liga francesa. Com este resultado, a equipa parisiense sobe à liderança da classificação, ultrapassando, à condição, o Olympique Lyon, que só joga neste domingo (Metz, 20h). PSG e Lyon estão, por agora, separados por dois pontos.

No Noroeste de França houve um português a receber o PSG. Mathias Pereira Lage, luso-francês já internacional sub-21 por Portugal, foi titular na equipa da casa. Do lado contrário, o PSG surgiu com um “onze” próximo da máxima força. Havia Mbappé, Di María, Neymar ou Kean, mas a equipa foi tudo menos capaz na primeira parte.

Foram uns redondos zero remates à baliza adversária (ao contrário do Angers, que foi mais perigoso), incapacidade revertida após o descanso. Mbappé teve uma boa oportunidade aos 48’ – rematou ao lado em boa posição – e outra aos 55’ – defendida por Bernardoni.

Aos 70’, uma boa jogada colectiva do PSG terminou com uma “sociedade” entre os laterais. Houve cruzamento de Florenzi do lado direito e a bola sobrou para Kurzawa, que finalizou ao segundo poste.

O Angers ficará a lamentar a grande oportunidade perdida aos 52’ – grande defesa de Navas –, e o cabeceamento fraco de Amadou aos 85’, mas sai deste jogo com a certeza de que deu réplica suficiente para sair pelo menos com um empate.

Não houve divisão de pontos e a equipa de Pereira Lage mantém, por agora, o sétimo lugar no campeonato. Pode, ainda assim, perder terreno para o Rennes e o Marselha na luta pelos lugares europeus.

Ainda deste sábado de Liga francesa nota para mais um tropeção do Marselha, treinado por André Villas-Boas. O Marselha perdeu em casa frente ao aflito Nîmes, por 1-2, tendo apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

A equipa ocupa o sexto lugar, a dez pontos do PSG, mas com a atenuante de ter dois jogos a menos.