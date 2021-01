Portugal foi do susto à qualificação no Mundial de andebol

Irreconhecível na primeira parte, demolidora na segunda. Foi uma selecção portuguesa de duas caras que triunfou neste sábado sobre Marrocos por 20-33 (12-12 ao intervalo) no segundo jogo do Grupo F da fase preliminar do Mundial de andebol que está a decorrer no Egipto.

Depois de uma primeira parte em que chegou a estar a perder por cinco golos de diferença em dois momentos, a equipa de Paulo Pereira arrancou para uma segunda parte absolutamente demolidora em que permitiu apenas oito golos aos marroquinos, marcando 21 na baliza contrária.

Após o triunfo na jornada inicial frente à Islândia, esta vitória frente a Marrocos coloca Portugal na fase seguinte do Mundial, restando saber quantos pontos irá levar para essa fase - qualificam-se três das quatro selecções que estão no agrupamento e são transportados para a fase seguinte os pontos conquistados frente às outras selecções qualificadas.