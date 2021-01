FC Porto empresta Nakajima ao Al Ain

Atacante japonês perdeu espaço no plantel dos “dragões”. Novo clube fica com opção de compra sobre o passe.

O FC Porto aproveitou o mercado de Inverno para colocar um activo com pouca expressão na equipa principal. Shoya Nakajima vai representar o Al Ain, dos Emirados Árabes, por empréstimo até final da temporada.

Nakajima chegou ao FC Porto no Verão de 2019 a troco de 12 milhões de euros por metade do passe. Um investimento avultado mas que acabou por não ter retorno desportivo, com o japonês a nunca fazer parte das primeiras escolhas de Sérgio Conceição.

We are ?????????????????? to confirm Shoya Nakajima's transfer to @alainfcae has been finalised!#alainclub pic.twitter.com/KiTzM5FRcL — Al Ain FC (@alainfcae_en) January 16, 2021

Sem espaço no “onze”, o jogador de 26 anos vai prosseguir a carreira no quinto classificado da Liga dos Emirados Árabes, que é treinado por Pedro Emanuel e conta com Wilson Eduardo no plantel. O Al Ain fica com opção de compra sobre o passe de Nakajima no final do período de cedência.