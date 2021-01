Dortmund e Leipzig “estendem a passadeira” ao Bayern

Oztunali marcou frente ao Dortmund depois de ter corrido mais de meio-campo com a bola. Será, por certo, um dos melhores golos do fim-de-semana no futebol europeu.

O Bayern de Munique não tem estado exemplar na corrida do título alemão, escorregando mais vezes do que tem sido habitual, mas os rivais estão a tratar de garantir que a equipa da Baviera renova o título de campeã.

Neste sábado, Leipzig e Borussia Dortmund empataram os seus jogos na Bundesliga e “estenderam a passadeira” ao Bayern, que poderá entrar no duelo deste domingo, frente ao Friburgo, com a possibilidade de abrir uma vantagem de quatro pontos para o Leipzig e sete para o Borussia.

Em Dortmund, o português Raphaël Guerreiro participou no tropeção (1-1) caseiro do dono do Signal Iduna, frente ao aflito Mainz. O fenómeno Erling Haaland começou por ver um golo ser-lhe anulado logo aos 2’, mas o acerto do norueguês não mais foi acompanhado na primeira parte: Reus, Brandt e Bellingham (duas vezes) tiveram oportunidades de golo, mas desperdiçaram.

Pouco depois do intervalo, Oztunali adiantou o Mainz com este grande remate de fora da área, depois de ter corrido mais de meio-campo com a bola. Será, por certo, um dos melhores golos do fim-de-semana no futebol europeu.

O Mainz ainda poderia ter feito o 0-2 pouco depois, por Hack, mas foi o belga Meunier quem marcou aos 73’, empatando a partida.

Depois, veio a prova de que este dia não era do Borussia. Reus teve um penálti nos pés aos 76’, mas nem sequer acertou na baliza. O Mainz ainda poderia ter chegado ao triunfo, com duas boas oportunidades (Latza e Niakhaté), pelo que o Borussia pode dar-se por satisfeito por ter somado um ponto.

No terreno do Wolfsburgo, o Leipzig marcou mais, mas não fez melhor. O 2-2 está longe de cumprir os intentos da equipa de Julian Nagelsmann, que marcou por Mukiele aos 5’, mas viu o adversário virar o resultado por Weghorst (22’) e Steffen (35’).

Orban salvou o Leipzig aos 54’, num jogo em que a equipa da Alemanha Oriental, sem ser dominadora, somou nove remates à baliza.