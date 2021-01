Mural 18 arranca online este sábado e prossegue até Stembro nos 18 municípios da AML

A programação do Mural 18, iniciativa dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), de apoio a agentes culturais através do desenvolvimento de uma programação em rede, arranca online este sábado.

De acordo com a AML, num comunicado divulgado este sábado, “tendo em conta as determinações ao abrigo do novo estado de emergência no actual contexto de pandemia da covid-19, as acções decorrem exclusivamente em streaming na plataforma cultural www.mural18.pt, entre as 15h30 e as 23h30, e incluem música, teatro, poesia, dança, leitura, exposições e performances diversas”.

Esta iniciativa tem uma comparticipação financeira do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no valor de 1,5 milhões de euros, e une “agentes culturais, municípios e cidadãos, em defesa da comunidade artística e do património cultural, imaterial e material”.

Sob o lema “muralizados no apoio à cultura”, a programação arranca com, entre outros, leitura de poesia (Alcochete), uma peça de teatro pela Companhia Teatro do Ar (Mafra), um espectáculo-performance pela associação cultural Alma d’Arame (Seixal), espectáculos de dança, pela Companhia Dançarte (Palmela) e pelo Quorum Ballet (Amadora), e concertos de Tiago Sousa (Barreiro), Tó Trips (Almada), Dead Combo (Lisboa).

A AML alerta para a possibilidade de “os eventos, locais e datas [estarem], no entanto, sujeitos a adiamento ou cancelamento devido ao actual estado de emergência” e recomenda a sua confirmação junto dos respectivos municípios.

A programação do Mural 18, que se estende até Setembro, “será materializada num conjunto de eventos em diferentes áreas artísticas, prioritariamente ao ar livre, e em espaços que valorizem o património cultural e paisagístico do nosso território”. “Esta iniciativa, que acontece numa altura especialmente delicada para todo o sector cultural, resulta da vontade clara da Área Metropolitana de Lisboa e dos seus 18 municípios, de criar uma programação que sublinhe a importância da cultura na vida das comunidades, e que seja uma marca clara de apoio a quem faz da cultura a sua vida e a sua forma de subsistência”, lê-se no comunicado.