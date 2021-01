A cultura vai finalmente ter um lugar no gabinete de Biden?

Em plena crise nas artes causada pela pandemia, talvez ainda mais profunda do que a que se sente na Europa, os artistas e criadores norte-americanos voltam a interrogar-se se não terá chegado o momento de ter a cultura representada ao mais alto nível na nova administração democrática. Com o Presidente eleito Joe Biden a preparar-se para tomar posse na próxima semana, o jornal New York Times perguntava há poucos dias: “A cultura precisa de um lugar no gabinete?”