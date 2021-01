O que nos pode dizer o géiser mais alto do mundo sobre erupções vulcânicas?

No Parque Nacional de Yellowstone (nos Estados Unidos), o géiser Steamboat dispara os jactos de água mais altos do que qualquer outro géiser activo. Em Março de 2018, depois de ter estado adormecido nos três anos anteriores, começou uma prolífera sequência de erupções após uma actividade esporádica em 34 anos. Por isso, questionou-se: será que essa sequência é sinal de que virão aí erupções vulcânicas em Yellowstone? Num artigo científico publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), uma equipa de geocientistas não encontrou provas convincentes que indiquem uma grande erupção vulcânica nos próximos tempos na zona desse géiser.

Ao contrário de outros géiseres, o Steamboat não tem erupções previsíveis – os intervalos entre as suas erupções podem chegar a variar entre três dias e até 50 anos. A altura dos jactos lançados por este géiser pode ultrapassar os 100 metros. “Quando está em acção, várias centenas de metros cúbicos de água [quente] irrompem [do solo]”, descreve ao PÚBLICO Michael Manga, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley e coordenador do estudo. “O ‘rugido’ é tão alto que é difícil ouvir as pessoas a falarem e, se estivermos nas proximidades, ficaremos molhados.” Este géiser fica próximo da grande Caldeira de Yellowstone, uma caldeira vulcânica localizada no Parque Nacional de Yellowstone.

Quanto à reactivação do géiser em 2018 – depois mais de três anos adormecido –, Michael Manga refere que se pensa que foi controlada pela sua dinâmica interna. “Os géiseres têm vida própria”, acrescenta. Michael Manga estuda géiseres em todo o mundo e até recria alguns no seu laboratório. Em 2018, houve quem suspeitasse de que a actividade deste géiser poderia indicar possíveis erupções vulcânicas nessa zona. Quis-se então saber o que tinha a dizer o Steamboat.

Daria alguma indicação sobre futuras erupções vulcânicas em Yellowstone? O investigador diz que não se verificou qualquer mudança na temperatura da água que irrompeu do géiser. Também não se observaram subidas de químicos que vêm de magmas nem que outros géiseres adormecidos se tornaram activos outra vez. Não se verificou assim que existisse uma ligação directa da actividade do géiser ao movimento do magma debaixo do solo e que pudesse ser um pré-requisito para uma grande erupção. Tudo isto junto, levou a que a equipa de Michael Manga concluísse: “Não encontrámos qualquer prova de que uma grande erupção esteja para vir”, resume o cientista.

Mas as perguntas e respostas sobre o Steamboat não ficaram por aqui. A equipa tentou ainda saber, por exemplo, porque é que lança água até tão alto? Para isso, compararam-se as alturas de erupções de 11 géiseres dos Estados Unidos, da Rússia, da Islândia e do Chile. Também se estimaram as profundidades do reservatório de água que originavam as erupções. Percebeu-se assim que quanto mais profundo era o reservatório, mais alta era a erupção. Enquanto o Steamboat tinha um reservatório a 25 metros abaixo do solo e lança água a mais de 100 metros, dois géiseres no Chile tinham um reservatório até cinco metros de profundidade e as suas erupções só atingiam um metro.

Quanto à variabilidade das erupções, analisaram-se registos relacionados com 109 erupções desde a sua reactivação em 2018, assim como dados de outros períodos em que o géiser esteve activo ou adormecido. No final, concluiu-se que parte da variabilidade nas erupções poderia estar relacionada com variações na precipitação ou do derretimento de neve, bem como da própria variabilidade das erupções de outros géiseres.

Não se conseguiu perceber porque é que o Steamboat retomou as erupções a partir de Março de 2018. Apesar de alguns investigadores especularem que tal se devia a novo magma a surgir por baixo do géiser, a equipa de Michael Manga não o comprovou.

Qual a influência das alterações climáticas?

Esta equipa também tem tentado perceber melhor qual será o efeito das alterações climáticas nos géiseres. Em Outubro, demonstrou que a seca e a escassez de água podem ter “um impacto extremo” nos géiseres. Por exemplo, o géiser Old Faithful (também no Parque Nacional de Yellowstone) parou as erupções durante 100 anos nos séculos XIII e XIV. Percebeu-se isto a partir da datação por radiocarbono de pinheiros que cresceram perto do géiser e porque o período de dormência do géiser coincidiu com um período de calor e seca no Oeste dos Estados Unidos. No fundo, aqui mostrou-se que o intervalo entre as erupções é mais longo quando a quantidade de água subterrânea é menor.

“As alterações climáticas vão afectar os géiseres no futuro”, alerta Michael Manga. Se o clima ficar mais seco em Yellowstone, espera-se que o intervalo entre as erupções dos géiseres aumente e alguns deles deixem mesmo de o fazer devido às alterações climáticas.

Michael Manga e o seu grupo vão continuar a acompanhar géiseres. Nos próximos tempos, o investigador espera instalar equipamentos à volta deles para conseguir imagens do que acontece no subsolo antes, durante e depois de uma erupção. Depois, em laboratório, fará modelos que ajudarão a desvendar mais segredos destas nascentes termais.