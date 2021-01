Recluso condenado há 15 dias por violação fugiu da cadeia de Bragança

Um recluso a cumprir 13 anos de prisão por violação fugiu do Estabelecimento Prisional de Bragança, pouco mais de 15 depois de ter sido condenado pelo tribunal, confirmou esta sexta-feira a Direcção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

De acordo com a informação avançada à Lusa por aquela entidade, o recluso de 28 anos evadiu-se da cadeia de Bragança “ao final da tarde de 14 de Janeiro”.

O recluso evadido foi recentemente condenado a uma pena de 13 anos pelo crime de violação, aplicada pelo tribunal no final do mês de Dezembro de 2020, segundo ainda a fonte.

A Direcção-geral indicou que “foram imediatamente feitas as comunicações a todas as autoridades policiais e judiciais tendo em vista a recaptura do recluso”.

Aquela entidade adiantou também que foi “aberto processo de inquérito interno para apuramento das circunstâncias em que a ocorrência teve lugar”.