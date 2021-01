Ministério Público abre inquérito-crime à nomeação de procurador europeu

O Ministério Público informou esta sexta-feira que decidiu abrir um inquérito-crime ao polémico processo de nomeação do procurador europeu. A informação da Procuradoria-Geral da República resultou de uma pergunta feita pelo jornal PÚBLICO na sequência do anúncio, feito na semana passada, de que a Ordem dos Advogados ia apresentar uma queixa-crime sobre este caso.

Quase dez dias depois deste anúncio, a PGR informa que decidiu abrir uma investigação à polémica nomeação do procurador europeu, um processo que já levou duas vezes a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, ao Parlamento para prestar esclarecimentos. “Na sequência de denúncia apresentada pela Ordem dos Advogados e de denúncia anónima foi instaurado inquérito”, respondeu o Ministério Público.

Num artigo de opinião publicado esta quinta-feira na revista Sábado, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinha, defendera que já devia ter sido aberto um inquérito, já que tal era obrigatório perante a queixa da Ordem dos Advogados que denunciava a eventual existência de um crime de abuso de poder e falsificação de documento. “Fico contente. Face ao princípio da legalidade sempre que há uma denúncia devidamente identificada de um crime tem que ser aberto um inquérito”, reagiu António Ventinhas à novidade.

“A partir do momento da abertura do inquérito têm de ser efectuadas todas as diligências de investigação, destinando-se as mesmas a apurar se os factos denunciados correspondem à verdade ou não, bem como quem são os seus autores. A investigação criminal é dirigida por um magistrado do Ministério Público que pode solicitar documentos, inquirir testemunhas ou constituir arguidos, se tal se justificar”, sustentava Ventinhas no artigo da Sábado.