Conheça a chave do Euromilhões

A chave vencedora do concurso 005/2021 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 04 - 10 - 27 - 38 - 40 e pelas estrelas 03 e 11.

No primeiro prémio deste concurso estava em jogo um jackpot no valor de 55 milhões de euros, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Ninguém acertou na chave completa, por isso o sorteio da próxima terça-feira terá novo jackpot — no valor de 67 milhões de euros. Em Portugal saíram três 4.ºs prémios, no valor de 1271 euros cada.

O código vencedor do concurso 003/2021 do M1lhão, sorteado hoje, é o HVS 37034. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito de Setúbal.

