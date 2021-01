Mais de 105 mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 em Portugal

Ministério da Saúde diz que a partir desta sexta-feira o número de pessoas vacinadas pode ser consultado nas plataformas online da tutela e do Governo, garantindo “transparência em todo o processo de vacinação”.

Cerca de 106 mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 em Portugal continental, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde num comunicado publicado no site do Portal do SNS.

A partir desta sexta-feira, adianta, “este número pode ser consultado nas plataformas online do Ministério da Saúde e do Governo, garantindo transparência em todo o processo de vacinação”.

O plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal começou a 27 de Dezembro nos hospitais, abrangendo os profissionais de saúde, e já se estendeu aos lares de idosos.

A primeira fase do plano, até final de Março, abrange também profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos. Nesta fase, serão igualmente vacinadas, a partir de Fevereiro, pessoas de idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

A segunda fase arranca a partir de Abril e inclui pessoas de idade igual ou superior a 65 anos e pessoas entre os 50 e os 64 anos, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: diabetes, neoplasia maligna activa, doença renal crónica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras doenças com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico.

Na terceira fase, será vacinada a restante população, em data a determinar. As pessoas a vacinar ao longo do ano serão contactadas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).