Marcelo e Rei de Espanha falam sobre presidência portuguesa da UE e pandemia

O Presidente da República conversou durante a manhã desta sexta-feira hoje com o Rei de Espanha sobre a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), a evolução da pandemia e também sobre as baixas temperaturas na última semana.

De acordo com o uma nota publicada na página da Presidência da República na Internet, os chefes de Estado português e espanhol “falaram esta manhã ao telefone” e Filipe VI “quis saudar o início da presidência portuguesa” da UE.

Marcelo Rebelo de Sousa e o Rei de Espanha também fizeram “um ponto da situação relativamente à pandemia” da doença provocada pelo SARS-CoV-2, assim como “da situação resultante das condições climatéricas, que estão a provocar grandes dificuldades no país vizinho, provocando mesmo importantes atrasos na circulação também de mercadorias destinadas a Portugal”.

O comunicado acrescenta que Filipe VI se congratulou “pela confirmação” de que “não havia afinal qualquer problema com a saúde” do Presidente português - que esteve em isolamento depois de um resultado positivo à presença do SARS-CoV-2, que, entretanto, foi contrariado com dois resultados negativos consecutivos.