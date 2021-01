Caso do SEF: Ventura critica “decisão apressada” do Governo e mostra-se ao lado da polícia

André Ventura considera que a decisão do Governo de acabar com o SEF é apressada.

O presidente do Chega e candidato presidencial condenou nesta sexta-feira a "decisão apressada” do Governo sobre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mostrando-se “ao lado” da polícia, e voltou a defender a demissão do ministro da Administração Interna (MAI).

“Acho que é uma decisão apressada do Governo, mas já tive oportunidade de o dizer aos órgãos próprios. É o Governo a tomar decisões apressadas por um caso grave que se verificou em Portugal, colocando uma mancha de ignomínia e desprezo sobre a função do SEF”, declarou André Ventura, após visita ao comando distrital da PSP em Viseu.

O jornal Diário de Notícias noticiou hoje que o executivo minoritário do PS quer extinguir o SEF e repartir as suas funções de investigação pela Polícia Judiciária (PJ), PSP e GNR, sendo criado, na tutela do MAI, o Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA) para as diligências administrativas (passaportes, vistos, autorizações de residência, refugiados).

“Passa a imagem de que o SEF e seus profissionais e inspectores são todos uns criminosos, uns bandidos e, portanto, de que é preciso reformulá-lo ou refundá-lo. Acho que é muito injusto”, continuou. O líder do partido da extrema-direita parlamentar frisou estar “ao lado das forças policiais”.

“Se eu for eleito, pela forma tão desonesta e distorcida como tem trabalhado a polícia, penso que o ministro Eduardo Cabrita (MAI) não terá sequer de ser demitido pelo primeiro-ministro porque colocará o seu lugar imediatamente à disposição e sabe que os seus dias no Governo estarão terminados”, concluiu.

Em Dezembro de 2020 e após a polémica que envolveu a atitude do Governo perante a morte do cidadão ucraniano e que levou à demissão da directora do SEF Cristina Gatão, foi nomeado o ex-comandante-geral da GNR Luís Francisco Botelho Miguel como director do serviço.