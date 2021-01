Queres saber mais sobre a União Europeia? Há uma formação gratuita (que até te leva a Bruxelas)

Através do programa Geração KNow, idealizado pela eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, 20 cidadãos vão poder aprender mais sobre assuntos europeus. Está ainda planeada uma visita ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Inscrições abertas até 25 de Janeiro.

Chama-se Geração KNow e é um programa de formação gratuita sobre assuntos europeus para aumentar o conhecimento sobre as instituições e dar a conhecer os grandes desafios da União Europeia (UE). Dirigido a todos os cidadãos portugueses de diferentes quadrantes e idades, decorre de Janeiro a Julho e conta com uma formação online ao longo de 48 horas. Está ainda planeada uma visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas. A iniciativa é da eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, apoiada pelo Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) do Parlamento Europeu.

Nesta que é a primeira edição do programa, vão ser seleccionados 20 cidadãos para aprenderem sobre o funcionamento das instituições europeias, como saber mais sobre o sistema político da UE, sobre a negociação europeia e sobre a política externa europeia. Vão ser abordados temas ligados ao futuro digital, à transição ambiental, aos direitos humanos e migrações, à ciência e inovação e ao impacto social. Assuntos que “são fundamentais para o desenvolvimento das instituições e do futuro da Europa”, explica a equipa de coordenação do projecto ao P3.

Para a eurodeputada socialista, “a Europa está muito longe dos cidadãos e os cidadãos estão muito longe da Europa” — mas este programa quer contrariá-lo. “Esta distância é geralmente normal, porque estamos sempre mais perto do presidente de freguesia, do município, do Governo e depois das instituições europeias”, continua Maria Manuel Leitão Marques, em declarações ao P3. No entanto, há um desconhecimento de como funcionam estas instituições: “Muitas vezes, não percebemos o que é que a Europa tem a ver com as nossas vidas”, conclui.

De acordo com a eurodeputada, serão convidados formadores para cada uma das temáticas, como “especialistas da Comissão Europeia” que trabalham nas áreas abordadas. Haverá ainda “uma formação participada” com debates entre oradores e participantes. Segundo a equipa de coordenação, os 20 seleccionados vão ter a oportunidade de “dar a sua opinião” e participar em “pequenas simulações do Parlamento Europeu”, de forma a “compreenderem o que está envolvido nas decisões políticas” dos 26 Estados-membros e o que elas implicam para os cidadãos. Após a formação, e assim que estiverem garantidas as condições sanitárias, está planeada uma visita ao Parlamento Europeu em Bruxelas, onde vai acontecer uma sessão de reflexão e debate sobre o futuro da Europa.

Qualquer pessoa pode candidatar-se. O objectivo é que participem cidadãos “das mais variadas áreas, para terem histórias para contar” a partir de experiências pessoais, cívicas, profissionais e/ou académicas ligadas à Europa. Pode ser, exemplifica a eurodeputada, “um projecto de investigação ou uma experiência Erasmus”.

As inscrições estão abertas até 25 de Janeiro e podem ser feitas mediante o preenchimento de um formulário online. Todos os candidatos serão informados dos resultados através de um e-mail enviado entre o final de Janeiro e a primeira semana de Fevereiro. No próximo mês serão também conhecidos mais detalhes sobre a formação. Mais informações podem ser obtidas aqui, nas páginas de Facebook, Instagram Twitter ou através do email geracaoknow@gmail.com. “Se [o programa] resultar bem, para o ano há mais”, conclui a eurodeputada.

Texto editado por Amanda Ribeiro