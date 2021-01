Movimento Transforma Portugal quer estimular o voluntariado nos universitários

O Movimento Transforma Portugal, que pretende mobilizar os estudantes do ensino superior para desenvolverem respostas de intervenção cívica, é o primeiro barómetro de trabalho voluntário universitário na Europa e foi apresentado esta quinta-feira de forma virtual.

A iniciativa funcionará num sistema de plataforma nacional da qual constarão, por um lado, associaçõess que necessitam de apoio e, por outro, estudantes que estão disponíveis para ajudar. Será feita a contabilização pública do número de horas de trabalho voluntário, a qual irá garantir a emissão de uma certificação.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, que se associou ao projecto, afirmou na apresentação que “os estudantes são parte da solução dos problemas" provocados pela covid-19 e que estão prontos para se mobilizar no sentido de ajudar o sector social.

“Os estudantes do ensino superior querem trabalhar com os seus colegas para mobilizar movimentos de voluntariado, para ajudar os mais frágeis e mais vulneráveis da nossa sociedade”, sublinhou o ministro.

A pandemia covid-19 é o impulso inicial da iniciativa, sendo que a primeira fase decorrerá durante o primeiro semestre deste ano e focar-se-á em acções que incluem a sensibilização para a redução de contágios, o apoio a estudantes em situação de confinamento, a resposta a necessidades da comunidade e a promoção da saúde mental.

De acordo com Manuel Heitor, esta fase contará com um investimento imediato “de mais de 2500 euros para lançar e estimular 500 microprojectos" de desenvolvimento de ofertas de voluntariado por parte dos estudantes. Mas este movimento, que já lançou um projecto-piloto na Universidade de Coimbra em Novembro de 2020, pretende ir além da crise actual, aproveitando esta oportunidade para criar raízes para que a sua acção se perpetue.

“Este projecto não é só para durar nesta fase inédita que vivemos, mas é para se estender e para adquirirmos práticas de solidariedade no longo prazo”, defende Manuel Heitor.

O objectivo é, também, “garantir que todos os estudantes do ensino superior em Portugal participem sistematicamente em acções de voluntariado” de modo a contrariar as taxas baixas de participação solidária em movimentos de carácter voluntário. “A ideia de participar activamente nas actividades científicas e académicas no ensino superior deve ser conciliada com a participação em actividades de âmbito social, envolvendo estudantes de todas as regiões e de todas as áreas socioculturais”, acrescenta o ministro.

O Movimento Transforma Portugal é coordenado pela Fórum Estudante, em parceria com o Transforma Brasil, e conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem como da Fundação la Caixa e da Missão Continente.