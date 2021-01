Tempos perigosos

A pandemia está a dar cabo de todos nós e o programa de vacinação, pelo seu atraso, não estará completado antes de meados do Verão e isto se o processo se revelar eficiente contra o vírus. Quanto à economia, e por muitos milhões que o governo despeje nos diferentes sectores da mesma, o país não aguentará este esforço das finanças públicas e os próximos tempos serão terríveis para quem nos governa e para todos nós. O turismo, os olhos bonitos das Finanças e das autarquias, está morto e muito dificilmente recuperará este ano. Os nossos quatro principais compradores estão nas lonas e não é viável que mantenham o nível de comércio de 2019.

Manuel Alves, Lisboa

Velha Sines

Sines é dos concelhos com mais poder de compra do país. Despedir pessoas das centrais é inadmissível. A EDP é um cancro na sociedade: vive de rendas do Estado, vende barragens com lucro e agora fecha Sines e manda trabalhadores para a rua. Este sistema de precariedade é insustentável pois não cria riqueza. Como é que os governos não põem travão nisto? Não querem perturbar as leis do mercado livre? Que encantador, já que os mais liberais do mundo foram e continuam a ser do mais proteccionista que existe (Alemanha, EUA, Coreia do Sul). Claro, a madrasta Europa disse que não queria mais carvão (mas a Alemanha continua a produzir), e nós como somos pequenos e coitados já esfregamos as mãos de contentes com o hidrogénio. Já há alguém a fazer negócios mais chorudos Assim, despede-se gente qualificada para subcontratar novos com doutoramentos em engenharias para serem pagos ordenados de 800 euros. Por que razão vêm os ministros falarem em exportação, comboios, emprego e ambiente, se depois não são coerentes?

Cláudio Borges

Procurador Europeu

Do infeccioso caso da escolha do procurador europeu, resultam coisas razoavelmente claras: primeiro, não é exacto (à luz das normas aplicáveis) que a escolha pudesse ser feita directamente pelo Governo; segundo, que o CSMP produziu uma lista tríplice, com uma ordenação que não lhe competia fazer; terceiro, que, estranhamente, um “parecer não vinculativo” de um comité de peritos é tomado como a único resultado categoricamente admissível do processo de escolha; quarto, que a organização do processo de escolha, se bem lida, mostra que o regulamento quis criar espaço para que os governos nacionais pudessem fazer valer as suas preferências; quinto, que das inúmeras escolhas para lugares europeus, desde há mais de três décadas, feitas ou condicionadas por critérios do Governo, esta é, que se recorde, a primeira a causar tamanha fricção; sexto, que o quadro de actuação definido pelo regulamento para a Procuradoria Europeia não deixa o mínimo espaço para que um procurador europeu, por si só, possa agir eficazmente no sentido de ocultar ou branquear desvios de fundos europeus permitidos ou promovidos pelo governo nacional; e sétimo, que a peça de refutação (pois é disso que se trata) saída no PÚBLICO a propósito da justificação da escolha pelo CSMP contém elementos bastantes para que paire nalguns espíritos a ideia de que nem tudo é casual e genuíno no processo de contestação da referida escolha.

António Monteiro Fernandes

Os candidatos

Os debates televisivos dos candidatos à Presidência da República deixam-nos um vazio tremendo; o que assistimos não foi a discussão da competência de cada candidato no cargo a que se propõem, mas um lavar de roupa suja em que o ou os outros são maus, são um perigo ou não prestam; o debate não elucida porque é que cada candidato se propõe ser melhor e como. Se a taxa de abstenção é muito grande nas eleições presidenciais, nesta, com o factor negativo da pandemia, o abstencionismo pode raiar o impensável, e, como tal, trazer surpresas nas eleições que ninguém pensaria; o grande drama, é eu, como muitos outros, termos que ir cumprir a obrigação cívico de votar e termos que escolher não o melhor, mas o menos mau, na nossa opinião.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Segredo da Justiça e jornalistas vigiados

A violação do segredo da Justiça é crime? Sim; Será normal os jornalistas saberem de antemão a movimentação das diligências judiciais em segredo? Não. Estes crimes não devem ser investigados? Sim. Os jornalistas têm as suas “fontes”, anónimas e secretas e cuja divulgação é protegida pelos jornalistas e pela própria lei? Sim. Alguém obrigou os jornalistas a confessar essas fontes? Não. É legítimo à Justiça investigar e tentar descobrir essas fontes, vigiando eventuais contactos e até eventuais corrupções? Sim. Portanto, não devemos virar o bico ao prego, por terem sido descobertas “ligações perigosas”. Se os jornalistas fizeram o seu trabalho, a Justiça também teve de fazer o seu!

Celso Pontes, Vila do Conde