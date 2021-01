Mais uma desfeita

Por mim honra-me que o ministro dos transportes do Reino Unido pense em Portugal quando pensa no Brasil. Mas, mesmo assim, não poderá Portugal suspender os voos do Reino Unido atendendo às relações estreitas daquele pária com os EUA?

Lá consegui reconciliar-me com a ideia de voltar aos anos 60 no que toca às relações com o Reino Unido. Nesses tempos, recordarão, quem quisesse produtinhos britânicos, enchia-se de libras, esvaziava as malas, metia-se no avião e, como diz Sua Majestade Rainha Dona Isabel II, moita carrasco.