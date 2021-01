Von der Leyen diz que Pfizer garante entrega das vacinas encomendadas para o primeiro trimestre

O atraso do processo de fabrico das vacinas da Pfizer não vai comprometer a entrega das doses encomendadas pela União Europeia para o primeiro trimestre, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Lisboa para a tradicional visita dos elementos da Comissão ao país que exerce a presidência do Conselho da União Europeia.

Von der Leyen disse ter ligado “imediatamente” ao CEO da empresa farmacêutica assim que a notícia do atraso na fabricação das vacinas contra a covid-19 foi conhecida, esta sexta-feira de manhã. A presidente do executivo europeu também disse que lhe foi dada a garantia de que irá haver um “esforço” para que o restante calendário de entregas de vacinas aos países da União Europeia seja cumprido.

Von der Leyen lembrou que os atrasos no fornecimento podem comprometer o processo de vacinação, uma vez que a vacina desenvolvida pela Pfizer prevê a imunização apenas depois da administração de duas doses separadas por um período de tempo. O primeiro-ministro português, António Costa, aconselhou os restantes Estados-membros a seguirem o exemplo de Portugal, que está a administrar apenas metade das doses disponíveis para prevenir eventuais atrasos no fornecimento.

Com as encomendas feitas à Pfizer-BioNTech e Moderna, os dois fabricantes que já viram a sua vacina licenciada pela Agência Europeia do Medicamento, a presidente da Comissão Europeia espera ter acesso a doses suficientes para vacinar “mais de 80% da população europeia”. Bruxelas está a aguardar a luz-verde do regulador europeu para garantir a compra de vacinas desenvolvidas pela Astra Zeneca. “Com a terceira vacina autorizada estaríamos numa situação em que teríamos mil milhões de vacinas disponíveis”, estimou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia disse que a proposta do Governo grego de emitir “passaportes de vacinação”, que garantem ao seu detentor a possibilidade de viajar livremente no território da UE, merece ser estudada, embora seja necessário identificar “regras comuns” para que exista equilíbrio na solução encontrada.

Ao lado de António Costa, a presidente do executivo comunitário deixou um apelo aos restantes Estados-membros para avançarem “rapidamente” com o processo de elaboração dos seus planos de recuperação económica para que o pacote de ajuda da UE possa começar a ser distribuído. Von der Leyen disse esperar que o dinheiro comece a chegar às economias europeias até ao final da presidência portuguesa, ou seja, durante o primeiro semestre de 2021.