Governo dos Países Baixos demite-se devido a escândalo de abonos de família

O Governo do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, vai apresentar a sua demissão esta sexta-feira devido a um relatório que acusa o executivo de má gestão em abonos de família que levaram milhares de famílias à ruína, diz a Reuters citando a rádio pública holandesa.

Mark Rutte vai informar o Rei Guilherme da sua decisão e é esperada uma conferência de imprensa.

A decisão deve-se a um inquérito parlamentar do passado mês de Dezembro, que concluiu que funcionários das Finanças, que são supervisionados pelo Governo, levaram milhares de famílias à falência devido a acusações falsas sobre fraude.

De acordo com esse relatório, a má gestão em causa deu-se, pelo menos, entre 2013 e 2019, quando as Finanças acusaram milhares de pais de fraude. Além de os abonos terem sido cancelados, as famílias, muitas delas com enormes dificuldades financeiras, foram obrigadas a devolver os subsídios, o que fez disparar o desemprego, falências e divórcios

Pelo menos 26 mil famílias terão sido afectadas por esta má gestão do fisco. Mark Rutte, que chefia o Governo desde 2010, classificou o caso como “vergonhoso”.

Na quinta-feira, um dia antes do anúncio da demissão do Governo, o líder do Partido Trabalhista, Lodewijk Asscher, apresentou a demissão e revelou que não será candidato à reeleição no partido. Asscher foi ministro dos Assuntos Sociais até 2017.

Segundo o Politico, o Governo deverá ficar em gestão até às próximas eleições legislativas, marcadas para o próximo dia 17 de Março, com o Partido Popular para a Liberdade e Democracia, de Mark Rutte, à frente nas sondagens.

Jesse Klaver, líder dos Verdes, congratulou-se com a demissão do Governo, considerando que foi a “decisão certa”.

“Que seja um novo começo, um ponto de viragem”, afirmou Klaver, considerando que este é o momento para a “reconstrução do estado social”.