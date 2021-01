Autoridade Palestiniana marca primeiras eleições em mais de uma década

Autoridade Palestiniana marcou as eleições legislativas para 22 de Maio e fará as presidenciais a 31 de Junho.

A Autoridade Palestina anunciou nesta sexta-feira que realizará suas primeiras eleições nacionais em mais de uma década, na última das muitas tentativas de encerrar anos de lutas internas entre o movimento Fatah do presidente Mahmoud Abbas e seu rival islamista Hamas.

A última eleição legislativa dos palestinos em 2006 resultou numa vitória surpreendente do Hamas, ampliando uma cisão política interna que levou ao governo da Faixa de Gaza pelo grupo em 2007 e contribuiu para um longo atraso na definição de novas eleições.

A Autoridade Palestiniana, que tem até este entendimento com a Fatah limitado o seu governo à Cisjordânia ocupada por Israel, marcou as eleições legislativas para 22 de Maio e fará as presidenciais a 31 de Junho, segundo um decreto do gabinete de Abbas.

“O presidente instruiu o comité eleitoral e todas as estruturas do estado para lançarem um processo eleitoral democrático em todas as cidades da pátria”, diz o decreto, referindo-se à Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental.