Luís Simões: Viajar para desenhar

Lembro-me de ser miúdo e passar horas a desenhar, sem que ninguém me obrigasse. Qualquer folha em branco daria uma boa tartaruga ninja. Já mais crescido, estava eu na secundária, fiz a minha primeira viagem para outro país e tive a inesquecível sensação do avião a despegar. Continuei a fazer mais viagens de mochila às costas, mas sinto que só comecei realmente a gostar de viajar a partir do momento em que decidi fazer desenhos por onde ia passando.