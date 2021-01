Joel Santos: Portugal, o nosso mundo

O planeta é uma fonte inesgotável de aprendizagem e de experiências, onde podemos conviver com pessoas de diferentes culturas e explorar territórios distintos do nosso, retirando-nos da nossa zona de conforto e permitindo-nos crescer enquanto pessoas, tornando-nos mais tolerantes e mostrando-nos que muitas das ambições que nos são estruturais — como a procura da felicidade — podem ser atingidas de formas que nunca imaginámos. É essa curiosidade infinita, a par de uma sede inextinguível de aprender, que me leva a viajar, a fazer cada foto, a criar novos documentários.