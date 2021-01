Makro abre temporariamente as lojas ao público em geral

Especializada no comércio grossista, a rede Makro Portugal anunciou que todas as lojas estão disponíveis aos consumidores até 30 de Janeiro.

Tal como sucedeu em Abril, “em linha com as orientações do Governo”, a Makro Portugal volta a abrir todas as suas lojas ao público em geral, anunciou a empresa em comunicado.

A medida estará em vigor pelo menos até 30 de Janeiro, na “sequência da Declaração do Estado de Emergência Nacional”, sublinham na nota.

A especialista em comércio grossista abre assim as suas dez lojas a todos, estando estas localizadas em Braga, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Coimbra, Leiria, Alfragide, Cascais, Palmela, Faro e Albufeira.

“De forma excepcional, enquanto grossistas e numa situação de apoio à sociedade, voltamos a colocar as nossas lojas de grandes dimensões à disposição de todos”, sendo que a “maior preocupação” da empresa é manter a sua operação para que “nada falte aos portugueses”, refere o presidente executivo da Makro Portugal, David Antunes, citado no documento.

“Além da abrangência do sortido alimentar”, destacam, “todas as lojas Makro têm uma dimensão que favorece naturalmente a capacidade de manter as distâncias de segurança entre pessoas”. Já “os produtos disponibilizados encontram-se em formato profissional para profissionais e unidade para menores consumos, permitindo a compra de maiores ou menores quantidades”, explicam.

A empresa tinha lançado recentemente uma campanha global de apoio à restauração, “Dê um descanso à cozinha”, incentivando a compra de refeições.