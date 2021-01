Em imagens: o confinamento (suave) em Lisboa e no Porto

O país voltou a trancar-se em casa, ou pelo menos assim se esperava depois do recolher obrigatório em vigor a partir das 00h00 desta sexta-feira. Longe das cidades fantasma que vimos em Março, Porto e Lisboa iniciaram o segundo confinamento com um cenário de aparente normalidade, entre metros cheios, filas nas paragens de autocarro, cafés com venda à porta, lojas de grades corridas até baixo e pouco policiamento. Comerciantes e transeuntes acreditam “que vai ser preciso apertar as medidas”.