Preços máximos para gás de botija são aplicados a partir de segunda-feira

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), já calculou o valor máximo do preço do gás de garrafa, dando cumprimento às determinações do Governo relativamente ao novo estado de emergência.

Estes preços irão vigorar ao longo do mês de Janeiro e “começam a ser aplicados a partir das 00h00 de segunda-feira, dia 18 de Janeiro”. Dizem respeito “às taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5, em todo o território continental”.

“O valor máximo do GPL butano na tipologia T3, para as garrafas com capacidade de 12,5 kg e 13 kg, é de 22,95 euros e 23,87 euros”, esclareceu a entidade reguladora esta sexta-feira, em comunicado. Estas são as garrafas mais usadas pelas famílias portuguesas.

O GPL propano (tipologia T3), terá um preço máximo de 19,54 euros, na garrafa de 9 kg. No caso da garrafa de 11 kg, o limite serão 23,89 euros.

Na tipologia T5, e para a garrafa de 35 kg, o tecto fixado é de 68,25 euros. Na garrafa de 45 kg, são 87,75 euros.

Aos preços máximos destas garrafas de GPL (gás de petróleo liquefeito), os comercializadores apenas poderão acrescentar custos com o serviço de entrega, nas situações em que as garrafas são adquiridas por telefone ou via electrónica.

Essa taxa de entrega deverá reflectir exclusivamente os custos incorridos pelo comercializador com a prestação desse serviço, destaca a ERSE.

A fiscalização do cumprimento destas normas será assegurada no terreno pela Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE), pela Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Também poderão intervir as forças e serviços de segurança e a polícia municipal, bem como às demais entidades com competências nesta matéria.

A ERSE recorda que tem no seu site vários materiais informativos que podem ser consultados pelos consumidores sobre o gás engarrafado, incluindo o guia de troca de garrafas, o catálogo das garrafas de GPL comercializadas em Portugal e recomendações de segurança.