Leilão do 5G atinge 184 milhões

No segundo dia da licitação do leilão para as licenças da quinta geração móvel (5G) os preços dos vários lotes em disputa atingiram os 184 milhões de euros, anunciou a Anacom.

Nesta sexta-feira realizaram-se cinco rondas.

Nesta fase, em que, ao contrário da primeira etapa, já estão a participar a Nos, a Vodafone e a Meo, foram postos em competição lotes de frequências nas faixas dos 700 megahertz (MHz), 900 MHz, 2,1 gigahertz (GHz), 2,6 GHz e 3,6 GHz.

Este mês já deverão ser conhecidos os vencedores do processo que deverá resultar na entrada de novas empresas no mercado português.

A primeira fase do leilão, reservada para entidades que até à data ainda não estivessem em Portugal, terminou com um valor final global de 84 milhões de euros.

Assim, o encaixe pela atribuição de direitos de utilização de frequências ronda à data de hoje os 268 milhões.