China Three Gorges vende 2,52% da EDP e encaixa 534 milhões

Títulos da EDP subiram 0,45% no arranque da primeira sessão após a venda de 100 milhões de acções.

A China Three Gorges (CTG) comunicou ontem que “concluiu com sucesso” a venda de 100 milhões de acções representativas de 2,52% do capital da EDP, o que lhe permitiu um encaixe de cerca de 534 milhões de euros.

O valor total da operação, destinada a investidores institucionais, atingiu aproximadamente 534 milhões de euros, “correspondente a um preço de 5,34 euros por acção”, lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No início da sessão de hoje da bolsa de Lisboa, as acções da EDP subiam 0,45% para 5,39 euros.

A liquidação da colocação vai ocorrer no próximo dia 19 de Janeiro e após esta operação a companhia chinesa vai manter 754.740.000 acções da EDP, sujeitas a um “lock-up” de 120 dias.

O BNP Paribas e o Credit Suisse actuaram como coordenadores conjuntos, refere o comunicado.

De acordo com a informação enviada à CMVM, esta operação vai complementar “outros ajustes” da posição da CTG na EDP nos últimos 12 meses, em que se inclui a venda de uma participação de 1,8% do capital social da eléctrica, através de um processo de accelerated bookbuild em Fevereiro de 2020, bem como a subscrição do aumento de capital em Agosto de 2020.

“Na sequência desta transacção, a participação da CTG no capital social da EDP será de 19%, continuando a apoiar a parceria estratégica estabelecida (...) há mais de nove anos e que é um pilar fundamental da estratégia internacional da CTG”, segundo o documento enviado à CMVM.

“A CTG reitera o seu total compromisso com esta parceria estável e duradoura, bem como com a renovada equipa de gestão da EDP e a sua estratégia focada na transição energética e na liderança nas energias renováveis a nível global”, acrescenta o texto.