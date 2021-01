Bruxelas aprova financiamento do Sistema de Mobilidade do Mondego

A Comissão Europeia aprovou um financiamento de 60 milhões de euros para a execução do projecto do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), via Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Esta verba, proveniente do Fundo de Coesão, vai permitir um investimento elegível total de mais de 89 milhões de euros.

Este projecto consiste numa adaptação do antigo ramal ferroviário da Lousã, desactivado há dez anos, para receber a circulação de veículos eléctricos – o chamado “Metrobus” – que vai circular, também, na zona urbana de Coimbra. Este serviço fará a ligação da cidade de Coimbra ao concelho de Miranda do Corvo e a Serpins, na Lousã. Estas ligações poderão ser feitas “sem transbordo, com condições de segurança e fiabilidade”, e “reforçando a integração económica e social do território”, refere o Ministério das Infra-estruturas e da Habitação no comunicado em que dá conta da luz verde de Bruxelas a este projecto.

Das quatro empreitadas que integram o projecto do SMM, está em curso a obra do troço entre Serpins, na Lousã, e o Alto de S. João, em Coimbra e decorre o concurso da empreitada do troço Alto de S. João/Portagem. Os concursos das empreitadas dos restantes troços (Portagem/Coimbra B e Linha do Hospital) serão lançados durante 2021.

Em comunicado, o Ministério das Infra-estruturas e da Habitação identifica este projecto como “o futuro sistema de mobilidade da região, com elevados níveis de segurança, rapidez e conforto”.

A promessa de instalar um metro ligeiro de superfície no antigo Ramal da Lousã é muito antiga. O início do processo que visava a substituição do comboio convencional por um veículo ferroviário ligeiro remonta pelo menos a 1994, quando o derradeiro governo de Cavaco Silva aprovou um diploma com esse fim. Em Maio de 1996, o primeiro governo de António Guterres criou a sociedade Metro Mondego (MM), de capitais exclusivamente públicos e com a participação dos três municípios envolvidos.

Mas a obra nunca chegou a ser candidatada aos apoios europeus e a população sempre reclamou do facto de ter ficado inibida de um sistema de transporte e foram sempre exigindo a electrificação e modernização da ferrovia centenária.

Os trabalhos para o metro avançaram por decisão do último governo de José Sócrates, tendo começado ainda em Dezembro de 2009, logo após a realização das eleições autárquicas desse ano. Em 2010 o ramal foi desactivado, mas passado algum tempo, as diversas empreitadas previstas foram interrompidas por alegadas dificuldades financeiras na sua concretização.

Uma década depois do encerramento do ramal, e estando os utentes desde então privados do comboio, que tem sido substituído por transportes rodoviários alternativos, já foram gastos pelo menos 150 milhões de euros com obras no Ramal da Lousã, incluindo as interfaces às estações de Ceira, Miranda do Corvo, Lousã e Serpins.

Na versão de “Metrobus”, é agora iniciada uma nova etapa do Sistema de Mobilidade do Mondego, um processo com mais de um quarto de século e cerca de 100 estudos e projectos efectuados, a maioria dos quais depois abandonados, passando por uma dezena de governos e sucessivas administrações da MM.