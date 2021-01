ASAE triplicou acções de fiscalização no comércio electrónico com a pandemia

Os principais indicadores da acção da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no último ano reflectem o impacto da pandemia de covid-19: dispararam as fiscalizações a artigos de prevenção da doença, com destaque para as máscaras, mas também de transacções no comércio online, de especulação de preços e de cumprimento das medidas restritivas. Ainda associada à pandemia, foram abertos 143 processos-crime e quase 500 processos de contra-ordenação.