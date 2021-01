Wayne Rooney troca o relvado pelo banco do Derby a tempo inteiro

O antigo internacional inglês Wayne Rooney terminou a carreira de futebolista, aos 35 anos, para assumir o cargo de treinador do Derby County, anunciou nesta sexta-feira o clube segunda divisão inglesa.

Rooney, que assinou contrato até 2023, tinha assumido o comando interino do Derby em Novembro e vai continuar a treinar o clube, num sítio em que sentiu “instintivamente” que devia continuar.

“Posso prometer a todos os envolvidos com o clube, aos adeptos, à equipa técnica, que não vou deixar nada por fazer para atingir o potencial que vi nos últimos 12 meses neste clube histórico”, declarou.

O antigo avançado voltou a Inglaterra em Janeiro de 2020, após ter jogado nos Estados Unidos pelo DC United, primeiro, para tentar ajudar a formação de Derbyshire a melhorar dentro do relvado, tentando agora o mesmo fora dele.

Rooney começou por se dar a conhecer no Everton, do qual saiu com 18 anos, em 2004, para assinar pelo Manchester United, onde se tornaria o melhor marcador de sempre, com 253 golos, ganhando cinco títulos de campeão inglês, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager ?? — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Por Inglaterra, “Roo” ultrapassou Bobby Charlton, que já era o melhor goleador dos “red devils”, uma segunda vez, ao estabelecer a marca inédita de 53 golos, conseguidos em 120 internacionalizações, tendo jogado três Mundiais e três Europeus, o primeiro em 2004, em Portugal.

Ao fim de 883 jogos e 366 golos, divididos por cinco equipas (selecção, Everton, Manchester United, DC United e Derby), o antigo avançado, que durante vários anos dividiu o ataque da equipa de Manchester com Cristiano Ronaldo ou Nani, passa a treinador, carreira na qual já conseguiu, como interino, três vitórias em nove jogos.