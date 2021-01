Villas-Boas apoia Ace Africa com equipa no rali de Monte Carlo

Depois da incursão de 2018 nos ralis, com as aventuras na 40.ª edição do Dakar e no rali de Marrocos, André Villas-Boas, treinador do Olympique de Marselha, está de volta às corridas.

Desta feita sem o risco de sofrer um acidente como o que pôs fim à participação na quarta etapa do Dakar, no Peru, uma vez que o português surgirá como parceiro estratégico do vencedor do WRC2 de Monte Carlo de 2020, Eric Camilli, já na próxima edição da prova francesa, com a equipa Race For Good, cuja missão será apoiar e dar maior visibilidade às causas humanitárias, nomeadamente à Ace Africa.

Yes we did it!!! ??????

Victory in R5 category, in WRC3 and 9th Overall! Thanks to @citroenracing and @michelinmotorsport!!! ?? pic.twitter.com/2JXRbAcpOh — Eric Camilli (@EricCamilli) January 26, 2020

Com o apoio técnico da Citroën Racing, a Race For Good de André Villas-Boas correrá na categoria WRC2 com o Citroën C3 Rally 2 para promover a Ace Africa, ONG premiada pelo trabalho desenvolvido no Quénia, desde 2003, e na Tanzânia, desde 2007, junto das comunidades locais em parceria com os respectivos Governos, com particular foco em questões como a saúde, a educação e o desenvolvimento económico.