Presidente do Santos confirma transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica

Central brasileiro viajará para Lisboa no final do mês, depois da final da Taça dos Libertadores.

O presidente do Santos confirmou nesta sexta-feira a transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica, revelando que o clube da Luz aceitou “todas as condições” e que o jogador viajará para Lisboa depois da final da Taça dos Libertadores.

Em conferência de imprensa, Andrés Rueda explicou que “as condições iniciais propostas pelo Benfica não eram satisfatórias para o Santos, mas o jogador queria ir e tinha o desejo de jogar na Europa”.

“Foi complicado. O presidente do Benfica [Luís Filipe Vieira] é muito duro. As negociações não começaram bem. Ele sabia que a nossa situação financeira era fraca e pressionou muito o clube. A primeira proposta era para pagar em seis anos. Não fazia o mínimo sentido. Depois de quase 25 dias, conseguimos chegar a um entendimento: 75% da transferência será paga em 2021 e o restante mais à frente”, informou Rueda.

O líder dos santistas referiu ainda que Lucas Veríssimo, que tinha direito a 15% da transferência, “abdicou de 5%”, da mesma forma que o empresário do central “também diminuiu” o valor da comissão que vai receber.

“Teoricamente está tudo fechado, mas com a condição de ele ficar até à final da Libertadores. Numa primeira fase, o presidente do Benfica queria o jogador no imediato, depois só queria pagar quando se fizesse a transferência. Houve desgaste, mas deu tudo certo e eles aceitaram todas as condições”, adiantou Rueda, que foi eleito presidente do Santos há um mês.

De acordo com a comunicação social brasileira, o Benfica vai pagar cerca de 6,5 milhões de euros pela transferência do central, de 25 anos, que só viajará para Portugal depois da final da Taça dos Libertadores, agendada para dia 30 deste mês, no Estádio Maracanã.