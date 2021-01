FPF disponibiliza Casa dos Atletas ao Ministério da Saúde

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) colocou a Casa dos Atletas, localizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, à disposição do Ministério da Saúde para funcionar como unidade de retaguarda destinada a doentes que necessitem apenas de internamento e vigilância médica.

Assim, os quartos onde costumam ficar instalados os jogadores das selecções nacionais quando estão a estagiar na Cidade do Futebol ou onde ficou a equipa do Santa Clara quando jogou as últimas partidas da I Liga da época passada, serão agora ocupados por doentes menos graves.

O local já foi visitado por elementos do Ministério da Saúde, da ARS de Lisboa e Vale do Tejo e da Segurança Social de Oeiras, tendo sido decidido activar esta unidade de retaguarda, que ficará com estas funções durante as próximas oito semanas.

A medida pretende ajudar a aliviar a ocupação das enfermarias dos hospitais, sob pressão com o número crescente de doentes infectados com o novo coronavírus durante esta fase.

A coordenação clínica e operacional desta unidade ficará integralmente a cargo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Já a FPF assegurará a cedência das instalações e a prestação dos serviços de alimentação e limpeza.

A Casa dos Atletas foi inaugurada em Agosto de 2020, tem 44 quartos (88 camas), com mais de 30m2 cada, todos com casa de banho privativa. Os quartos distribuem-se por quatro pisos, ocupando uma área ligeiramente superior a 3600 metros quadrados.