FC Porto e Benfica empatam e fica tudo na mesma na frente

Acabou empatado o embate entre FC Porto e Benfica, nesta sexta-feira, no Dragão. Depois de, minutos antes, o Sporting ter desperdiçado pontos na recepção ao Rio Ave, os seus dois mais directos perseguidores não aproveitaram o deslize e repartiram os pontos, deixando tudo na mesma nos três primeiros lugares da classificação da I Liga.

Foi o Benfica a primeira equipa a colocar-se na frente do marcador. Grimaldo, pouco depois do primeiro quarto de hora de jogo, surgiu na cara de Marchesín e fez o primeiro golo da partida.

O FC Porto tentou reagir e, embora não tenha criado muitas ocasiões de perigo junto da baliza “encarnada”, acabou por chegar à igualdade apenas oito minutos depois, através de Taremi.

Até ao intervalo, o jogo continuou repartido e ambas as equipas tiveram duas claras oportunidades para se colocar de novo em vantagem. Primeiro o Benfica, que viu Darwin acertar no poste da baliza portista; depois o FC Porto, que teve nos pés de Luís Diaz a chance para marcar mas viu o remate do colombiano sair ao lado das redes “encarnadas”.

No segundo tempo, o jogo permaneceu dividido até aos últimos 20 minutos. A partir desse momento, Taremi foi expulso depois de ter visto o cartão vermelho directo por uma entrada violenta sobre Otamendi, fazendo com que os “azuis e brancos” jogassem os últimos 20 da partida em inferioridade numérica.

Apesar de estar com menos um no relvado, o FC Porto esteve muito perto de fazer o segundo golo, mas Marega desperdiçou uma ocasião soberana, tentando finalizar com o peito um lance que pedia pé.

Até final, houve várias aproximações ao golo de ambas as equipas mas o marcador não se alterou e, assim, a classificação dos três primeiros da tabela manteve-se inalterada, com o Sporting a manter os quatros pontos de vantagem sobre a dupla que o persegue.