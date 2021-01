A política de resistência que Tori Amos injecta nas canções

Tinha corrido a notícia de que Tori Amos estaria a planear o lançamento de novo álbum antes das eleições presidenciais norte-americanas. Quando a revista Vanity Fair a entrevistou em meados do ano passado, Amos confirmou que eram esses os planos — um novo álbum e uma digressão em seguida. Só que as voltas que o mundo dera e continuaria a dar acabaram por baralhar quaisquer certezas e esganado todas as intenções. “Tenho de escrever para o agora”, explicou então, pondo de lado um álbum imediato (em vez disso, houve um EP natalício intitulado Christmastide). “Não podem ser apenas as canções em que tenho vindo a trabalhar desde a digressão de 2017. Algumas delas ainda se aguentam. Mas outras já não são relevantes agora.”