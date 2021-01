Cultura confinada: “São precisas medidas corajosas para não se continuar a perder gente neste sector”

António Costa declarou nesta quarta-feira o encerramento de todos os espaços e actividades culturais, mas decidiu manter as cerimónias religiosas, sob as normas da DGS. Entre uma comunidade de artistas que sente a cultura a ser desvalorizada e vê a precariedade aumentar, muitos manifestaram-se contra esta decisão.

O P24 conversou com Rui Galveias, coordenador do CENA-STE – Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos – que falou da actual situação da cultura em Portugal.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

