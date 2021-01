Calendário cultural: 15 dias para enfrentar o confinamento

Ciente de que a escalada de casos e o novo confinamento podem agravar ainda mais a ansiedade que já vem acompanhando os portugueses desde Março, o PÚBLICO preparou um calendário cultural: até ao fim do mês, tem sugestões diárias para mergulhar no mundo das artes, distrair os pensamentos e descobrir paixões novas.

É verdade, estamos em casa novamente. Em princípio (isto é, desde que o país consiga inverter a actual evolução da covid-19 e aliviar a pressão a que têm estado sujeitos os hospitais e profissionais de saúde), este não será um confinamento tão longo como aquele que nos mandou para casa em Março do ano passado. Mas as ansiedades alimentadas pela distância e pela indefinição característica dos tempos continuam à espreita — e, volvidos dez meses de pandemia, nunca teremos achado tão insuportável o ruído com que elas têm contaminado os nossos pensamentos.